Teknik direktörü açıkladı; Valbuena Fenerbahçe’ye neden gelmedi?

Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un teknik direktörü Gerard Houllier, oyuncuları Mathieu Valbuena'nın Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü itiraf etti.

Fransız futbolcunun transferinin an meselesi olduğunu kaydeden Houllier, Mathieu Valbuena'nın ailesinin Türkiye'ye gelmek istemediğini kaydetti.

69 yaşındaki teknik adam, "Valbuena, Ocak'ta ayrılmayacak demiyorum. Durum dayanılmaz bir an alırsa olabilir ama şu anda böyle bir durum görmüyorum" sözleriyle sık sık ayrılık göndermeleri yapan Valbuena'nın menajeri Jean-Pierre Bernes'in sözlerine ithafen konuştu.

Gerard Houllier, "Sezon öncesinde ayrılmak için çok uğraşmıştı ama başaramadı. Bir Türk kulübüydü ama ailesi gitmek istemedi, Valbuena da burada kaldı" dedi.