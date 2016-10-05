T24 LogoT24 Logo
Spor

Teknik direktörü açıkladı; Valbuena Fenerbahçe’ye neden gelmedi?

"Sezon öncesinde ayrılmak için çok uğraşmıştı ama başaramadı"

05 Ekim 2016 14:13

Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un teknik direktörü Gerard Houllier, oyuncuları Mathieu Valbuena'nın Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü itiraf etti.

Fransız futbolcunun transferinin an meselesi olduğunu kaydeden Houllier, Mathieu Valbuena'nın ailesinin Türkiye'ye gelmek istemediğini kaydetti.

69 yaşındaki teknik adam, "Valbuena, Ocak'ta ayrılmayacak demiyorum. Durum dayanılmaz bir an alırsa olabilir ama şu anda böyle bir durum görmüyorum" sözleriyle sık sık ayrılık göndermeleri yapan Valbuena'nın menajeri Jean-Pierre Bernes'in sözlerine ithafen konuştu.

Gerard Houllier, "Sezon öncesinde ayrılmak için çok uğraşmıştı ama başaramadı. Bir Türk kulübüydü ama ailesi gitmek istemedi, Valbuena da burada kaldı" dedi.

ETİKETLER

ValbuenaLyonHoullierFenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24