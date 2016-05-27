Teknik direktörlük başvurusu yapan 7 yaşındaki çocuk: Önemli maçlar için okul müdürümüzden izin alırım

İskoçya'da yedi yaşındaki bir çocuk, taraftarı olduğu yerel futbol kulübüne mektup yazarak teknik direktörlük görevine talip oldu.

Ewen Mackenzie, Inverness Caledonian Thistle takımına yaptığı iş başvurusunda "Önemli maçlar için okuldan erken çıkıp çıkamayacağımı müdürümüze sorabilirim." dedi.

Mackenzie "Futbolcular da ev ödevlerime yardım ederlerse, bu işi yapabileceğime eminim." diye ekledi.

İskoçya Premier Ligi'nde mücadele eden kulüp, başvuruyu sitesinde şu mesajla paylaştı:

"Bizce Ewen menajerlik koltuğunun favorilerinden biri olabilir... siz ne dersiniz?"

Ewen Mackenzie iş başvurusunda okulunun futbol takımında oynadığını vurguluyor, birkaç futbol kursuna da katıldığı için takımın oyuncularına yeni beceriler kazandırabileceği vaadinde bulunuyor.

Teknik direktörlük için adı geçen isimlerden Inverness oyuncusu Richie Foran'ın yardımcısı, Greg Tansey'nin de kaptanı olmasını talep ediyor.

Kulübün Başkanı Kenny Cameron, yedi yaşındaki futbolsevere bizzat mektup yazarak başvurusu için teşekkür etti.

Ewen'ın futbol bilgisini de öven başkan, "Başvurunuzu dikkatle inceledikten sonra bu seferlik reddettik." diye yazdı.