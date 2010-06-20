T24 LogoT24 Logo
Spor

Teknik direktöre küfreden Anleka, Afrika'ya veda etti

Fransa teknik direktörüne küfreden Anelka, Dünya Kupası'ndaki milli takım kadrosundan çıkarıldı.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - Fransa teknik direktörü Domenech'e küfreden Anelka, Dünya Kupası'ndaki Fransa milli takım kadrosundan çıkarıldı.


Fransa'nın Meksika'ya 2-0 yenildiği ikinci grup maçının devre arasında teknik Raymond Domenech'e çok ağır küfürler eden Anelka takımdan gönderilecek.


CNN Türk'ün haberine göre Fransa Futbol Federasyonu asbaşkanı Noel Le Graet, Anelka'nın kadrodan çıkarıldığını doğruladı. Yıldız futbolcunun yarın Fransa'ya döneceği ifade ediliyor.

 
Federasyon başkanı Jean-Pierre Escalettes'in Anelka'dan özür dilemesini istediği ancak futbolcunun bunu kabul etmemesi üzerine kadrodan çıkarıldığı belirtildi.


İki maçta bir puanı bulunan Fransa A Grubu'ndaki son maçını 22 Haziran Salı günü Güney Afrika ile oynayacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24