Teknik direktöre küfreden Anleka, Afrika'ya veda etti

T24 - Fransa teknik direktörü Domenech'e küfreden Anelka, Dünya Kupası'ndaki Fransa milli takım kadrosundan çıkarıldı.





Fransa'nın Meksika'ya 2-0 yenildiği ikinci grup maçının devre arasında teknik Raymond Domenech'e çok ağır küfürler eden Anelka takımdan gönderilecek.





CNN Türk'ün haberine göre Fransa Futbol Federasyonu asbaşkanı Noel Le Graet, Anelka'nın kadrodan çıkarıldığını doğruladı. Yıldız futbolcunun yarın Fransa'ya döneceği ifade ediliyor.





Federasyon başkanı Jean-Pierre Escalettes'in Anelka'dan özür dilemesini istediği ancak futbolcunun bunu kabul etmemesi üzerine kadrodan çıkarıldığı belirtildi.





İki maçta bir puanı bulunan Fransa A Grubu'ndaki son maçını 22 Haziran Salı günü Güney Afrika ile oynayacak.





