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Spor

TEKNİK DİREKTÖRE BIÇAKLI SALDIRI ANKARA (A.A)

14 Eylül 2010 00:21

-TEKNİK DİREKTÖRE BIÇAKLI SALDIRI ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Bank Asya 1. Lig'deki Samsunspor-Mersin İdmanyurdu maçında, Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, bıçaklı saldırıya uğradı. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, saldırganın, teknik direktör Yeşilova'nın ağabeyi Murat Yeşilova olarak tespit edildiğini belirterek, ''Murat Yeşilova ilk ifadesinde, bunu namus meselesi nedeniyle yaptığını söyledi'' dedi. Murat Yeşilova'nın Adana'dan geldiği ve maçı şeref tribününde izlediğini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu: ''Saldırgan buradan sahaya atlayarak ağabeyini 2 yerinden bıçaklamış. Şu an kendisi Canik Polis Merkezi Amirliğinde gözaltında tutuluyor. Ağabey Yüksel Yeşilova ise Samsun Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.'' 

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