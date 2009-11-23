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Spor

Teknik direktöre bahis yasağı

23 Kasım 2009 22:37

Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB), 4. Lig takımlarından Eintracht Trier teknik direktörü Mario Basler'in bahis oynamasını yasakladığı ortaya çıktı.

DFB Başkanı Tho Zwanziger, bugün düzenlenen basın toplantısında, Eintracht Trier takımı teknik direktörünün, Almanya Kupası'nda 1. FC Köln'e karşı yapılacak karşılaşma öncesi kendi takımının kazanmasına bahis oynayacağını söylediğini belirterek, ''Biz Mario Basler'e, iki hafta önce bahis hareketinin kurallara uygun olmadığını söyledik. Bunun üzerine bahis oynamadı'' dedi.

Eintracht Trier Kulübü, Almanya Kupası'nda 1.FC Köln'ü 3-0 yenerek bir üst tura çıkmış, daha önceki turlarda da Birinci Lig takımı Hannover 96 ve İkinci Lig takımı Arminia Bielefeld'i yenmişti.

Öte yandan, DFB tarafından yapılan açıklamada, DFB Kontrol Komisyonu'nun, yönetmelikte yer alan bahis oyunları yasağını titizlikle izlediği, yönetmenliğe aykırı olan durumları önlemek istediği ve bu bağlamda da Basler'in adının geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, Basler'in bir bahis şirketinin reklamlarında yer almasında bir kusur görülmediği ve maçlarda manipülasyon yapılmasıyla ilgili bir bağlantısının da olmadığı kaydedildi.

Bu arada, teknik direktör Basler, daha önce bir bahis şirketinin reklamlarında yer almıştı.

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