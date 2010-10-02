-TEKNİK DİREKTÖR VURAL'IN CEZASI 1 MAÇA İNDİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural'a verilen 2 maçlık cezada indirime gitti. Tahkim Kurulu tarafından olağanüstü olarak gerçekleştirilen duruşmalı toplantıda Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kulüp vekili avukat Ersin Hamarat ile futbolcu Erdi Öner'in sözlü beyanlarının dinlendiği aktarılırken, ''Yapılan müzakere sonucunda, itirazın kısmen kabulü ile PFDK tarafından Yılmaz Vural'a verilen 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının, olayın oluş şekli dikkate alınarak 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası şeklinde oy çokluğuyla değiştirilerek onanmasına karar verildi'' denildi. Kurul, PFDK'dan 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan Altay Kulübü Başkanı Ahmet Taşpınar'ın, yürütmenin durdurulması talebini, şartların oluşmadığı gerekçesiyle reddederken, dosyanın esası hakkında karar için incelemeye alınmasını kabul etti. Ayrıca, Balıkesirspor'un PFDK tarafından verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz ise reddedildi.