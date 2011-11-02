-Teknik Direktör Semin: "BJK'yı tanıyoruz" İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu'nda, yarın Beşiktaş'ın karşısına çıkacak Dinamo Kiev'in teknik direktörü Yuri Semin, son yıllarda siyah-beyazlı takımla sık sık karşılaştıklarını ve bu nedenle rakiplerini tanıdıklarını söyledi. Semin, yarınki maç öncesi Fiyapı İnönü Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, her iki takımın da sakat oyuncuları bulunduğunu belirterek, ''Son dönemde rakibimizle çok sık karşı karşıya geldik. Zor bir maç olacak. Sahip olduğumuz 5 puanı düşünmüyoruz, yarınki maçta iyi oynamayı hedefliyoruz'' dedi. Taraftarlarla ilgili bir soru üzerine ise Semin, ''Taraftarları ben soracaktım. Yarın stat dolacak mı? Kaç kişi gelecek. Gelenleri hayal kırıklığına uğratmayacağız. Zaten hiç uğratmadık. Bizim taraftarlarımız da onları Kiev'de iyi karşılamıştı. Arkadaş oldular'' diye konuşurken, kendi liglerinde lider olmalarına rağmen, lig ile Avrupa Ligi'nin farklı olduğunu da ifade etti. Dinamo Kiev'in kalecisi Olexandr Shovkovskiy ise sakatlığının geçtiğini ve teknik direktörünün görev vermesi halinde oynayabileceğini söyledi. Bugünkü antrenmanda son durumunu göreceğini vurgulayan Shovkovskiy, iki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağını dile getirerek, ''Duygularımız yoğun olsa da kendimizi kontrol etmeye çalışacağız'' şeklinde konuştu. Bu arada, Dinamo Kiev'de kaleci Shovkoskiy'nin oynayıp oynamayacağının bugünkü antrenmanın ardından netlik kazacağı, Taras Mikhalik ile Goran Popov'un ise sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmediği öğrenildi. Diğer yandan Ukrayna ekibi, Beşiktaş maçı hazırlıklarını bugün Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.