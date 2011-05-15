-TEKNİK DİREKTÖR KONUSU MAZBATA'DAN SONRA İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Ünal Aysal, gazetecilerle bir araya geldi. Les Ottomans Otel'de gerçekleştirilen buluşmada Ünal Aysal, bazı gazetelerin spor müdürleri ve temsilcileriyle sohbet toplantısı yaptı. Galatasaray'daki hedefleriyle ilgili gazetecilerle sohbet eden ve durum değerlendirmesi yapan Aysal, teknik direktör konusunun 23 Mayıs'ta mazbata aldıktan sonra netlik kazanacağını söyledi. -GÜL'DEN KUTLAMA Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ünal Aysal'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Gül'ün, kulüp başkanlığına seçilen Aysal'a tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.