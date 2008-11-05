Teknik direktör dayanmıyor!



45 yıllık kulüp tarihinde çok sayıda teknik direktörün görev yaptığı Bursaspor, küme düştüğü 2003-2004 sezonundan bu yana tam 9 teknik direktör eskitti.



Yeşil- Beyazlıların yeni teknik patronu Güvenç Kurtar'ın da ne kadar Bursaspor'da kalabileceği şimdiden merakla bekleniyor.





Küme düştüğü 2003-2004 sezonunda lige Rumen teknik adam George Hagi ile başlayan Bursaspor, 2008-2009 sezonu bugüne kadar tam 9 teknik direktör değiştirdi.



Küme düştüğü sezonda lige Hagi ile başlayan Yeşil Beyazlılar, alınan başarısız sonuçların ardından Hagi ile yollarını ayırıp takımın başına Ümit Kayıhan'ı getirdi. Kayıhan ile de bir türlü istediği sonuçları alamayan Timsah, eski teknik direktörlerinden Nejat Biyediç'i göreve getirdiş, ancak yine de ligde kalmayı başaramaı. 2. Lig A Kategorisi'ne düştükten sonra da lige Nejat Biyediç ile başlayan Bursaspor, yine alınan başarısız sonuçların ardından Biyediç ile yollarını ayırarak takımı Hüseyin Kalpar'a emanet etti. Ancak Kalpar da Timsah'a ilaç olmadı ve Bursaspor eski oyuncularından Yalçın Gündüz'ü göreve getirmesine karşın o sezon Süper Lig'e geri dönememişti.



ÇETİNER İLE SÜPER LİGE DÖNDÜLER



2005-2006 sezonunda ise Başkan Levent Kızıl yönetimindeki Bursaspor teknik direktör Raşit Çetiner'e emanet edildi. Çetiner yönetiminde 2. Lig A Kategorisi'nde şampiyon olan Bursaspor, tekrar Süper Lig'e döndü. 2006-2007 sezonuna Çetiner ile merhaba diyen Yeşil Beyazlılarda üst üste yaşanan puan kayıplarından sonra Çetiner görevinden istifa etti ve takımın başına yardımcısı Engin İpekoğlu getirildi. Timsah, bu sezonu ise İpekoğlu ile tamamladı. 2007-2008 sezonunda ise Bursaspor'da yapılan olağanüstü genel kurul sonrasında Başkanlığa seçilen Ali Karasu, Engin İpekoğlu ile çalışmayı tercih etmeyip takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirdi.



KORKMAZ 9 HAFTA DAYANABİLDİ



Yönetimde yaşanan krizin ardından tekrar olağanüstü genel kurul kararı alan Bursaspor'da başkanlık koltuğuna oturan İbrahim Yazıcı, 9. hafta sonunda Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı ve takımı 10. haftada Samet Aybaba'ya emanet etti. Ancak Aybaba da Bursaspor'da sadece tam bir yıl kalabildi. Beşiktaş kökenli olması nedeniyle taraftarlar Aybaba'ya sıcak bakmazken, üst üste alınan 3 yenilgi ve tepkiler sonrasında da Aybaba görevinden istifa etti. Küme düştüğü tarihden bugüne kadar 9 teknik direktör değiştiren Bursaspor'da Aybaba'nın yerine göreve getirilen Güvenç Kurtar'ın ise Yeşil Beyazlı kulüpte ne kadar görev yapacağı ise şimdiden merakla bekleniyor.