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Ekonomi

Teknik aksaklık nedeniyle kripto para borsası ücretsiz Bitcoin 'sattı'

Bir Japon kripto para borsasında 18 dakika boyunca kripto para Bitcoin 'sıfır yen' karşılığında satıldı

22 Şubat 2018 22:49

Japonya'da bir kripto para borsasında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle, bazı kullanıcıların 'sıfır yen' karşılığında Bitcoin satın aldıkları belirtildi.

Kripto paralara kuşkuyla yaklaşan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın, "Bitcoin’in bir değeri yok" açıklaması, bir Japon kripto para borsasında 18 dakika için gerçek oldu.

Japonya’nın Zaif adlı kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada, teknik bir aksaklık yüzünden bazı kullanıcıların sıfır yen karşılığından Bitcoin satın aldıkları duyuruldu.

Zaif'ten yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde, bazı kullanıcıların, 18 dakika boyunca, "sıfır yen" karşılığında Bitcoin aldıklarının belirlendiği, satın alma işleminin ardından parasını borsadan çeken bir kullanıcı dışında bütün hesapların bakiyelerinin revize edildiği duyuruldu.

Yaşanan sorun nedeniyle özür dilenen açıklamada, şirketin bu hatayı yeniden yaşamamak için sistem geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceği belirtildi.

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