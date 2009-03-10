Teknik adam kıyımına devam



Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor Teknik Direktörü Nurullah Sağlam'ın görevden ayrılmasıyla ligde teknik adam değişikliğine gitmeyen 7 takım kaldı. 23. hafta sonunda teknik direktörlerin maç başına aldıkları puana göre oluşturulan sıralamanın ilk 10'unda sezon başından bu yana takımının başında olan 4 teknik adam var.





Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 23. haftası sonunda Nurullah Sağlam'ın Gaziantepspor'dan ayrılmasının ardından teknik adam değişikliğine gitmeyen 7 takım kaldı.



Turkcell Süper Lig'de sezon başından beri Gaziantepspor'da görev yapan Nurullah Sağlam'ın takımdaki görevini bırakmasıyla 11 takım teknik direktörlük değişikliğine gitmiş oldu. Ligde şu ana kadar görev yapan teknik direktörlerden Ertuğrul Sağlam Beşiktaş ve Bursaspor'da, Mesut Bakkal Gençlerbirliği ve Denizlispor'da, Samet Aybaba ise Bursaspor ve Gençlerbirliği'nde görev alarak, iki takımı birden çalıştıran isimler olarak dikkati çekti.



Ankaragücü takımını başında görev yapan Hakan Kutlu da 7. haftadan sonra görevini bırakmış ve 17. haftadan itibaren tekrar Başkent temsilcisinde görev almıştı.



Ligde şu ana kadar Ankaragücü, Bursaspor, Denizlispor, Hacettepe ve Kocaelispor 3, Antalyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Konyaspor da 2 farklı teknik adam ile çalıştı.



23. hafta sonunda ligde görev yapan 30 teknik adamın maç başına aldığı puana göre yapılan sıralamada, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, aldığı iki galibiyetle en üstte yer alıyor. Genç teknik adamı Sivasspor'un çalıştırıcısı Bülent Uygun ve Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal takip ediyor.



Sezon başından bu yana görevlerini sürdüren Bülent Uygun, Ersun Yanal, Luis Aragones ve Aykut Kocaman ilk 10'da yer alıyor.