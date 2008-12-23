Teknik adam kıyımı



Turkcell Süper Lig'de ilk bölümünde 18 takımda 26 teknik direktör görev alırken, 16 haftada 18 kulüpten 9'unda teknik adam değişikliği oldu. İlk bölümde yalnızca 3 yabancı teknik adam görev yaparken, bunların 1'i görevi bıraktı.





Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftadan oluşan ilk bölümünde, 18 takımda toplam 26 teknik direktör görev aldı.



16 hafta içinde 18 takımdan 9'unda teknik direktör değişikliklerine gidilirken, 9'u ise sezona başladıkları teknik direktörlerle ilk bölümü tamamladılar.



Ligde ilk kez 18 takımdan 15'i sezona yabancı teknik adamla başlarken, bunlardan yalnızca Antalyaspor'un Çek çalıştırıcısı Jozef Jarabinsky, 8. hafta sonunda görevi bırakmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de İspanyol Luis Aragones ve Galatasaray'da da Michael Skibbe, görevlerini sürdürüyorlar.



Ligin ilk bölümünde 2 ayrı takımda çalışan tek teknik direktör olan Samet Aybaba, ilk 9 haftada Bursaspor, 10. haftadan itibaren de Gençlerbirliği'nde görev aldı.



Bu sezon şu ana dek 2 teknik direktör eskiten tek takım Ankaragücü oldu. Ligdeki başarısız sonuçlar nedeniyle 7. haftanın sonunda Hakan Kutlu, 14. haftanın sonunda da Ünal Karaman görevlerinden istifa ettiler. Sarı-lacivertli başkent ekibi, son 2 haftaya teknik direktörsüz çıktı.



Turkcell Süper Lig ekiplerinde, teknik direktörlerin takımlarda şu ana dek görev yaptıkları hafta sayıları şöyle:



Ankaraspor: Aykut Kocaman (16)



Antalyaspor: Jozef Jarabinksy (8), Mehmet Özdilek (8)



Beşiktaş: Ertuğrul Sağlam (6), Mustafa Denizli (10)



Bursaspor: Samet Aybaba (9), Güvenç Kurtar (7)



Denizlispor: Ali Yalçın (9), Ümit Kayıhan (6)



Eskişehirspor: Rıza Çalımbay (16)



Fenerbahçe: Luis Aragones (16)



Galatasaray: Michael Skibbe (16)



Gaziantepspor: Nurullah Sağlam (16)



Gençlerbirliği: Mesut Bakkal (9), Samet Aybaba (7)



Hacettepe: Osman Özdemir (9), Erdoğan Arıca (7)



İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Abdullah Avcı (16)



Kayserispor: Tolunay Kafkas (16)



Kocaelispor: Engin İpekoğlu (4), Yılmaz Vural (11)



Konyaspor: Raşit Çetiner (3), Giray Bulak (12)



Ankaragücü: Hakan Kutlu (7), Ünal Karaman (7)



Sivasspor: Bülent Uygun (16)



Trabzonspor: Ersun Yanal (16)

