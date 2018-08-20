T24 LogoT24 Logo
Gündem

Teknenin motoru arızalanınca mahsur kalan kaçaklar kurtarıldı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmak isterken bindikleri teknenin motor arızası yapması nedeniyle açıkta mahsur kalan Suriyeli 26 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

20 Ağustos 2018 13:03

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmak isterken bindikleri teknenin motor arızası yapması nedeniyle açıkta mahsur kalan Suriyeli 26 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Alanya\'da balıkçılar, saat 01.00 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nı arayarak Aytap mevkisi açıklarında demir atan bir teknenin olduğunu bildirdi. İhbar üzerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket geçti. Bölgeye giden ekipler, teknede 4\'ü çocuk, 3\'ü kadın, toplam 26 Suriyeli kaçağı yakaladı. Motor arızası yaptığı belirlenen tekne, bir balıkçı teknesi yardımıyla Gazipaşa Limanı\'na çekildi.
Kaçaklar, sabah saatlerinde Alanya Demirtaş Karakol Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından otobüslerle sağlık kontrolü ve işlemleri için karakola götürüldü.
Yasadışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek için kişi başı 2 bin dolar ödediği belirlenen Suriyelilerin, Konya\'dan karayoluyla Alanya- Gazipaşa sınırındaki Aytap mevkisine getirildiği, bindikleri teknenin 100 metre açıkta motor arızası yaptığı tespit edildi.
Jandarma kaçan tekne kaptanının yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞA Antalya DHA ANTALYA GazipaşaAvrupaSahil GüvenlikAlanyaGüvenlik KomutanlığıAlanya Sahil Güvenlik KomutanlığıBölgeyeSuriyeliMotorGazipaşa LimanıKaçaklarsabahAlanya Demirtaş Karakol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24