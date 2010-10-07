-TEKNEDE YÜZÜNE MÜZİK SİSTEMİ DÜŞTÜ BODRUM (A.A) - 10.07.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde mavi tura çıkan bir öğretmen, teknede yüzüne müzik sistemi düşmesi sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki öğretmen Sibel Çatal, arkadaşlarıyla Bodrum'dan günübirlik olarak bir tekneyle mavi tura çıktı. Çatal, Tavşan Burnu açıklarında teknenin üzerinde güneşlenirken yüzüne çeşitli müzik aletlerinden oluşan müzik sistemi düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Bodrum Deniz Kurtarma ekibi, Çatal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra karada bekleyen ambulansa götürdü. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çatal'ın burnunda kırık oluştuğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.