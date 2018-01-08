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Teknede yakalanan şüphelinin bavulundan esrar çıktı

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, Yunanistan'dan tekne kullanarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparken yakalanan R

08 Ocak 2018 18:50

Ünsal YÜCEL/MERİÇ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Meriç ilçesinde, Yunanistan\'dan tekne kullanarak yasa dışı yollarla Türkiye\'ye giriş yaparken yakalanan R.G.\'nin (37) bavulunda, 11 kilo 404 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan\'dan Türkiye\'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Meriç Nehri\'nden tekneyle ilçeye bağlı Rahmanca Köyü\'ne geçen R.G.\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. R.G.\'nin bavulunda yapılan aramada 2 paket içerisinde 11 kilo 404 gram kubar esrar ele geçirildi. R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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