Teknede tabancayla intihar etti

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi’nde gemilere kılavuzluk yapan bir şirkette çalışan 56 yaşındaki Hayati Tüylü, klavuzluk teknesinde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Darıca Yalı Mahallesi, Sahil Sokak’taki vapur iskelesinde faaliyet gösteren ve Körfez\'den giriş çıkış yapan yük gemilerine kılavuzluk yapan bir şirkette çalışan Hayati Tüylü, sabah saat 07.00 sıralarında, klavuzluk teknesinin kıç tarafında şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Tüylü’nün uzun süre önce eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilirken, kendisini tanıyanların ifadesine göre, Hayati Tüylü’nün içine kapanık sessiz, maddi sıkıntısı olmayan ve çevresi tarafından sevilen bir kişi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından ceset, otopsi için Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis, soruşturma başlattı.



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