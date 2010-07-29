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TEKNEDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MUĞLA (A.A)

29 Temmuz 2010 01:21

-TEKNEDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MUĞLA (A.A) - 28.07.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesinden Fethiye ilçesine giden, 18 İspanyol yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğu ahşap teknede çıkan yangın söndürüldü.  Marmaris'ten Fethiye'ye giden, 18 İspanyol yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğu ''Kayhan-9'' adlı ahşap tekneki 17 İspanyol yolcu ve 5 mürettebat kurtarıldı.  Tamamen yanan teknenin kamarasında olduğu öğrenilen 80 yaşlarındaki İspanyol turist ise bulunamadı. Kurtarılan turistler ve gemi mürettebatı, sahil güvenlik botları ve bölgeden geçen başka bir tekneyle Fethiye'ye götürüldü. Kurtarılan 22 kişi, Fethiye limanında bekletilen ambulanslarla ilçedeki  hastanelere kaldırıldı. 22 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Muğla Valiliği yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, ''Olayla ilgili soruşturma sahil güvenlik ekipleri ve Göcek Liman Başkanlığı ekiplerince yürütülüyor. Bu süreçte öncelik, teknede bulunan kişilerin kurtarılmasına verildi. Teknede çıkan yangının sebebi ve ihmal olup olmadığı araştırılıyor'' dedi.

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