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Tekne kazasında ölen balıkçı toprağa verildi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde 5 gün önce meydana gelen tekne kazasında ölen Şerafettin Çalışkan'ın (57) cenazesi, toprağa verildi

13 Aralık 2017 21:27

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde 5 gün önce meydana gelen tekne kazasında ölen Şerafettin Çalışkan\'ın (57) cenazesi, toprağa verildi.
Gelibolu Limanı\'na yanaşmak üzere 7 Aralık\'ta manevra yaparken, feribotun çarptığı balıkçı teknesi battı. Teknedeki Şerafettin Çalışkan kayboldu. Çalışkan\'ın cesedi, dün, limanın 200 metre açığında bulunan teknenin yakınında bulundu. Denizden çıkarılan Çalışkan\'ın cesedi, otopsi için İstanbul\'daki Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından bugün ilçeye getirilen Şerafettin Çalışkan\'ın cenazesi, Alaeddin Kalfa Mezarlığı\'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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