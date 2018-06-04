Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu (2)

Ali AKSOYER - Nurcan KIRCALI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) ŞİLE\'nin İmrenli Koyu\'nda dün sabah saatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onur Can Özcan\'ın (21) cesedi bulundu. Özcan\'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç şarkıcının cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Özcan\'ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcıyı arama çalışmaları havadan da fooğraflandı.

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