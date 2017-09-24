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Tekne faciasında ölen göçmenlerin sayısı 24'e yükseldi (2)

ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ölenlerin sayısı 24'e çıktı

24 Eylül 2017 20:01

ÖLÜ SAYISI 24\'E YÜKSELDİ
Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu meydana gelen faciada ölenlerin sayısı 24\'e çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, bugün denizden ve havadan yapılan arama kurtarma çalışmalarında 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere 2 göçmen cesedi bulundu. 40 kazazade ilk aşamada kurtarılırken, faciada ölen göçmen sayısı 24\'e yükseldi. Kurtarılan göçmenlerin sorgulamalarında verdikleri bilgilere toplam göçmen sayısının 78 olduğu ve kayıp olduğu değerlendirilen 14 göçmenin aranması faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botları ile devam edildiği bildirildi.

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