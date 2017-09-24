Tekne faciasında ölen göçmenlerin sayısı 23'e yükseldi

KANDIRA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu faciada ölü sayısı 23\'e yükselirken, 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Kandıra Kefken\'de cuma günü 64 mil açıkta göçmenleri taşıyan teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle batması sonucu yaşanan faciada ölü sayısı 23\'e yükseldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 karakol gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı 1 kurtarma botu kurtarma çalışmalarına katılırken, helikopter ile yapılan aramalarda 1 ceset görüldü. Sahil Güvenlik personeli cesedi denizden çıkardı. Böylece ölü sayısı 23\'e yükselirken, kurtarılan göçmenlerden teyit edilen son bilgilere göre kayıp olduğu değerlendirilen 3 göçmenin aranmasına devam edildiği bildirildi.