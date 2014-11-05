Tekne faciasında iki kişi tutuklandı

İstanbul Rumeli Feneri açıklarında 24 göçmenin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasında gözaltına alınan 2 şüpheli, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
DHA'nın haberine göre, şüpheliler Doğan Odacıoğlu ve Serkan Uyar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, İnsan ticareti" ve "Bilinçli taksirle adam öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir kişinin de aranmasına devam edildiği öğrenildi.