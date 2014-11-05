T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekne faciasında iki kişi tutuklandı

İstanbul'da 24 göçmenin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

05 Kasım 2014 21:52

İstanbul Rumeli Feneri açıklarında 24 göçmenin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasında gözaltına alınan 2 şüpheli, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler Doğan Odacıoğlu ve Serkan Uyar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra, İnsan ticareti" ve "Bilinçli taksirle adam öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir kişinin de aranmasına devam edildiği öğrenildi.

 

ETİKETLER

istanbulteknegöçmentutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24