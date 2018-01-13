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'Tekne battı' ihbarı asılsız çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü'ne Karadeniz sahilinin yaklaşık 2 kilometre açıklarında bir teknenin alabora olduğu yönünde ihbar yapıldı

13 Ocak 2018 15:26

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü\'ne Karadeniz sahilinin yaklaşık 2 kilometre açıklarında bir teknenin alabora olduğu yönünde ihbar yapıldı. Polisin yaptığı araştırmalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
Samsun\'da \'155 Polis İmdat\' hattını arayan bir kişi, Tekkeköy ilçesi dolgu sahasının yaklaşık 2 kilometre açığında, bir balıkçı teknesinin alabora olduğu ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, sahil bandından arama ve gözetleme çalışması yaparken, durum Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerine de bildirdi. Denizde ve karada yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonucu bir ize rastlanmadı.

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