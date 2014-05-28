T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekmeci müşavir Başbakanlık'taki görevine devam ediyor

Kamuda Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı şeklinde bir kadro bulunmadığı öğrenildi

28 Mayıs 2014 16:47

Tahir Alperen

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma'da madenciye attığı tekme olayıyla gündeme gelen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in görevden alınması iddiasıyla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Kamuda Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı şeklinde bir kadro bulunmadığı öğrenildi. Yerkel'in kadrosunun Başbakanlık Müşaviri olduğu ve bu kadroyu koruduğu ifade edildi. Yerkel'in ayrıca Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gezilerine katılmaması yönünde karar alınarak Başbakanlık'taki kadrosunun korunduğu anlaşıldı.

Yerkel'in, Somalı madenci Erdal Kocabıyık'ı Özel Harekat polislerinin etkisiz hale getirmesinin ardından yerde yatarken tekmelemesi sonrası yeni kamera görüntüleri ortaya çıkmış ve olayın Başbakan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik tarafından "kendisine müdahalede bulunulması sonrası tekme attığının" savunulması şeklinde olmadığı anlaşılmıştı.

Yerkel'in 21 Mayıs itibariyle 3 yıldır yürütmekte olduğu 'Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı' görevinden alındığı şeklinde haberler yapıldı. Yerkel'in bir başka göreve kaydırılacağı ve artık Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalışmayacağı belirtildi. Gerçek ise olayın gündemdeki yerini kaybetmesinin ardından ortaya çıktı. Kamuda 'Özel Kalem Müdür Yardımcılığı' diye bir kadro bulunmazken, Yerkel'in olmayan bir kadrodan alınmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Türkiye'nin gündemine oturan ve yabancı basında da geniş bir şekilde yer bulan tekme olayı nedeniyle hükümetin yıpratılmaması amacıyla Yerkel'in kamu hiyerarşisinde hiç bulunmayan bir görevden alınmış gibi yapılarak Başbakanlık Müşavirliği görevine devam etmesinin sağlandığı öğrenildi.

ETİKETLER

yusuf yerkeltekmemadenciailetekmeci müşavirtahir alperent24başbakanlık özel kalem müdür yardımcılığıkadrosu yokkamugörevine devam ediyortekmeci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24