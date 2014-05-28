Tekmeci müşavir Başbakanlık'taki görevine devam ediyor

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma'da madenciye attığı tekme olayıyla gündeme gelen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in görevden alınması iddiasıyla ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Kamuda Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı şeklinde bir kadro bulunmadığı öğrenildi. Yerkel'in kadrosunun Başbakanlık Müşaviri olduğu ve bu kadroyu koruduğu ifade edildi. Yerkel'in ayrıca Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gezilerine katılmaması yönünde karar alınarak Başbakanlık'taki kadrosunun korunduğu anlaşıldı.

Yerkel'in, Somalı madenci Erdal Kocabıyık'ı Özel Harekat polislerinin etkisiz hale getirmesinin ardından yerde yatarken tekmelemesi sonrası yeni kamera görüntüleri ortaya çıkmış ve olayın Başbakan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik tarafından "kendisine müdahalede bulunulması sonrası tekme attığının" savunulması şeklinde olmadığı anlaşılmıştı.



Yerkel'in 21 Mayıs itibariyle 3 yıldır yürütmekte olduğu 'Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcılığı' görevinden alındığı şeklinde haberler yapıldı. Yerkel'in bir başka göreve kaydırılacağı ve artık Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalışmayacağı belirtildi. Gerçek ise olayın gündemdeki yerini kaybetmesinin ardından ortaya çıktı. Kamuda 'Özel Kalem Müdür Yardımcılığı' diye bir kadro bulunmazken, Yerkel'in olmayan bir kadrodan alınmış gibi gösterildiği anlaşıldı. Türkiye'nin gündemine oturan ve yabancı basında da geniş bir şekilde yer bulan tekme olayı nedeniyle hükümetin yıpratılmaması amacıyla Yerkel'in kamu hiyerarşisinde hiç bulunmayan bir görevden alınmış gibi yapılarak Başbakanlık Müşavirliği görevine devam etmesinin sağlandığı öğrenildi.