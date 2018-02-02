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Spor

Tekme atan hakemin cezası belli oldu

Fransız hakem Chapron, emekli olacağını açıklamıştı

02 Şubat 2018 15:50

Fransa Futbol Federasyonu, 45 yaşındaki olay Fransız hakem Tony Chapron'a 6 ay men cezası verdi.

Chapron, Nantes'lı Diego Carlos'a takılarak yere düştükten sonra, oyuncuya tekme atmaya çalışmış; ardından da ikinci sarı kartı göstererek saha dışına göndermişti.

Maçtan sonra hakkında soruşturma açılan Chapron'un cezası belli oldu. Fransa Futbol Federasyonu disiplin kurulu, 45 yaşındaki hakeme 3 ayı ertelemeli toplam 6 ay men cezası verdi.

2004'ten bu yana hakemlik yapan Chapron, kendisini tüm futbol dünyasının gündemine getiren olaydan önce, sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

(beIN Sports)

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