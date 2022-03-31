Tekliften çıkarıldı: Finans şirketleri hakkında haber yapan gazeteciler cezalandırılamayacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren torba kanun teklifi hakkında bir önerge sunan AKP, tartışmalı düzenlemede geri adım attı. Düzenleme, bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek haber yayımlanması, isimleri belirtilmese dahi şirketlerin güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açacak veya şirketlere duyulan güveni sarsacak veya şirketlerin mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberler yapılmasını yasaklıyordu.

Bir şirketin itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek haber yapanların üç yıla kadar hapis iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması öngörülüyordu.

AKP tarafından verilen önergeyi açıklayan Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, maddenin "Tekrar değerlendirilmek üzere" geri çekildiğini ifade etti.