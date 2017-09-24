"Teklifi kabul etti, Binali Yıldırım İstanbul'a başkan adayı olacak"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 2019'da yapılacak "yerel" seçimlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'na aday gösterileceğini iddia etti. Yıldırım tarafından teklifin kabul edildiğini öne süren Hakan, "Muhalefet partileri şimdiden hesaplarını buna göre yapsalar iyi olur" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Kadir Abi’ye veda mektubu: İstifanız tarihin en sıkıcı istifası oldu Kadir Abi" başlığıyla yayımlanan (24 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Çok kesin, çok net: Binali Bey İstanbul'a başkan adayı olacak

Yerel seçimde Binali Yıldırım, AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak.

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Teklif gitti... Teklif kabul edildi...

Yani şüphe yok, belirsizlik yok.

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Muhalefet partileri şimdiden hesaplarını buna göre yapsalar iyi olur.

Melih Gökçek'e takdirlerimle

Hep dalaşacak değiliz ya...

Biraz da övelim:

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Kadir Topbaş’ın istifasının ardından...

Hiç sesini çıkarmayabilirdi, hiçbir şey olmamış gibi davranabilirdi, adını bile anmaktan imtina edebilirdi, “giden gitti, benim işim kalanlarla” tavrı koyabilirdi.

Bunların hiçbirini yapmadı.

Çok zarif bir mesajla Kadir Topbaş’a veda etti.

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NOT: Ah bir de “taktir” yerine “takdir” yazmayı becerebilse!