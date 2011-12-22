T24 LogoT24 Logo
Dünya

Teklifi hazırlayan Boyer'den Türkler'e tepki PARİS (A.A) 

22 Aralık 2011 17:48

-Teklifi hazırlayan Boyer'den Türkler'e tepki PARİS (A.A) - 22.12.2011 - Fransa meclisi genel kurulunda bugün kabul edilen yasa teklifini kaleme alan iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer, bugün meclis binası önünde gösteri yapan Türklere tepki gösterdi. Meclisteki oylamadan sonra A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan Boyer, ''Türklerin meclis binasının önünde gösteri yapıp bize ne yapılacağını dayatmaları kabul edilemez. Bu alışık olmadığımız bir durum'' dedi. ''Örgütlenme ve gösteri yapma hakkının karşı mısınız?'' sorusunu yanıtlamayan Boyer, yine Türk yetkililerinin diplomatik ve ekonomik alanda yaptırım tehditlerinin kendisini ''şoke'' ettiğini söyledi. ''Türkiye'ye bir şey dayatmamız söz konusu değil'' ifadesini kullanan Fransız milletvekili, bu tür bir yasanın diğer AB ülkelerinde de geçtiğini ifade ederek, ''Bu Fransız meclisinin özgür iradesinde alınan bir karar'' diye konuştu. ''Bu yasa teklifi Türkiye'ye karşı değil'' diyen Boyer, Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Boyer, özellikle ''AB kapısını çalan Türkiye'nin bu tepkisini anlamakta güçlük çektiğini'' ifade etti. A.A muhabirinin parlamentonun araştırma komisyonunun ''tarihin tarihçilere bırakılması, parlamentoların yasa yapmaması'' yolundaki soruyu yanıtlamaktan kaçınan Boyer, yine Fransız tarihçilerin yaptığı uyarıyla ilgili soruyu da cevap vermedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24