-Teklifi hazırlayan Boyer'den Türkler'e tepki PARİS (A.A) - 22.12.2011 - Fransa meclisi genel kurulunda bugün kabul edilen yasa teklifini kaleme alan iktidardaki Halk Hareketi Birliği (UMP) Marsilya milletvekili Valerie Boyer, bugün meclis binası önünde gösteri yapan Türklere tepki gösterdi. Meclisteki oylamadan sonra A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan Boyer, ''Türklerin meclis binasının önünde gösteri yapıp bize ne yapılacağını dayatmaları kabul edilemez. Bu alışık olmadığımız bir durum'' dedi. ''Örgütlenme ve gösteri yapma hakkının karşı mısınız?'' sorusunu yanıtlamayan Boyer, yine Türk yetkililerinin diplomatik ve ekonomik alanda yaptırım tehditlerinin kendisini ''şoke'' ettiğini söyledi. ''Türkiye'ye bir şey dayatmamız söz konusu değil'' ifadesini kullanan Fransız milletvekili, bu tür bir yasanın diğer AB ülkelerinde de geçtiğini ifade ederek, ''Bu Fransız meclisinin özgür iradesinde alınan bir karar'' diye konuştu. ''Bu yasa teklifi Türkiye'ye karşı değil'' diyen Boyer, Fransa'nın Türkiye ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini söyledi. Boyer, özellikle ''AB kapısını çalan Türkiye'nin bu tepkisini anlamakta güçlük çektiğini'' ifade etti. A.A muhabirinin parlamentonun araştırma komisyonunun ''tarihin tarihçilere bırakılması, parlamentoların yasa yapmaması'' yolundaki soruyu yanıtlamaktan kaçınan Boyer, yine Fransız tarihçilerin yaptığı uyarıyla ilgili soruyu da cevap vermedi.