-Teklif Senato'dan geçti PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etti. 86'ya karşı 127 oyla kabul edilen yasa teklifinde, ''Kanunlar tarafından tanınan soykırımların inkarı yasaklanır'' ifadesi yer alıyor. Fransa Parlamentosu, 2001 yılında, ''Fransa, 1915'deki Ermeni soykırımını tanır'' ifadesi bulunan bir yasayı onaylamıştı. Yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin imzası ve resmi gazetede yayımlanması gereken yasa, iki maddeden oluşuyor. Yasanın ilk maddesinde, ''soykırımı aşağılayarak ve küçük göstererek karşı çıkmanın'' suç sayılacağı belirtiliyor. Yasa teklifine göre, suçlanan kişiler hakkında 1 yıl hapis cezası ve 45 bin avro para cezası istenebilecek. Meclis ve Senatoda 60 senatör ve milletvekilinin yasa teklifine itiraz edip, anayasa mahkemesine gitmesi halinde, yasa teklifinin anayasa mahkemesi tarafından incelenmesi gündeme gelebilecek. -Kanunlar komisyonu başkanı Sueur'dan Senatoda tarihi konuşma Kanunlar komisyonu başkanı Jean Pierre Sueur, Senato genel kurulunda yaptığı konuşmada, ''Bu yasa ne işe yarayacak, halkların dostluğuna mı yarayacak, diplomatik sorunların çözümüne mi yarayacak? Bu yasa sorunların çözümüne mi yarayacak? Bu yasayla bütün sorunlar çözülecek mi?'' diyerek tepkisini dile getirdi. Senatoda kabul edilen yasa teklifine kanunlar komisyonu, ''Fransız anayasasına, ifade ve araştırma özgürlüğüne aykırı'' olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Yasa teklifine karşı çıkan kanunlar komisyonu tarafından hazırlanan önerge ve yine yasa teklifi aleyhindeki iki ayrı önerge, genel kurulda bu akşam açık farkla reddedildi. Senato genel kurulu, daha sonra sunulan 5 değişiklik önergesini de reddetti. Meclis 22 Aralık'ta, bugün Senatoda onaylanan söz konusu yasa teklifini kabul etmişti. Fransa'da tarihçiler, anayasa uzmanları ve gerek sağ, gerek sol basının önemli bir kısmı, yasa teklifine karşı çıkan yorumlar yaptı. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, geçen yıla kadar şiddetle karşı çıkmasına rağmen, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Ermeni diasporasının oylarını alabilmek için yasa teklifine yeşil ışık yakmıştı.