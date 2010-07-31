-TEKLERDE PAVLYUCHENKOVA FİNALDE İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Sony Ericsson WTA Tour İstanbul Cup Uluslararası Bayanlar Tenis Turnuvası'nın tekler yarı final maçında Avustralyalı Jarmila Groth'u yenen Rus Anastasia Pavlyuchenkova ilk finalist oldu. ENKA Arena'da merkez kortta yapılan ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Pavlyuchenkova, ilk seti ''Tie break'' ile 7-6 kazanarak 1-0 öne geçerken, Groth iyi başladığı ikinci seti 6-2'lik skorla rahat bir şekilde alarak, durumu 1-1'e getirdi. Ancak Pavlyuchenkova, daha etkili bir mücadele ortaya koyduğu son seti 7-5'lik skorla kazanarak, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Pavlyuchenkova, yarın oynanacak final müsabakasında, Alman Andrea Petkovic ile Rus Elena Vesnina maçının galibine karşı raket sallayacak.