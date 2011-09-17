-Tek kolu olmayan sürücü kazada öldü KONYA (A.A) - 17.09.2011 - Konya'da tek kolu olmayan sürücü, trafiğe kapalı yolda kullandığı kamyonetin devrilmesi sonucu öldü, aynı araçtaki oğlu ağır yaralandı. Konya-Karaman karayolunun 10. kilometresinde yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan şeritten şehir merkezi istikametine seyreden Cemil Gülağacı yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın şiddetiyle kamyonetin motoru metrelerce ileri fırladı. Sürücü Cemil Gülağacı ve oğlu Cem Gülağacı (12) ağır yaralandı. Konya Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan 35 yaşındaki baba Cemil Gülağacı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Cem Gülağacı ise ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Sürücü Cemil Gülağacı'nın sol kolunun olmadığı belirlendi. Kaza yerine gelen Cemil Gülağacı'nın yakınları, sürücünün yaklaşık 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol kolunu kaybettiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.