Tekke'nin şakası milli kariyerini bitirdi

Malta maçının devre arası.. Terim soyunma odasına kolunda kaptanlık pazubandı ile geliyor.. Biri “Seni yıllarca o bantla seyrettik” deyince, Tekke espriyi patlatıyor: “Nerde? Halı sahada mı?”



Vatan Gazetesi'nden Lütfü Özel'in haberine göre; TÜRKİYE, uzun süredir Fatih Tekke’nin neden Milli Takım’a alınmadığını tartışıyor.. Referans alınan önemli isimlerden Rıdvan Dilmen başta olmak üzere pek çok futbol otoritesi Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk’ün aynı anda sakat olduğu maçlarda (Estonya) bile Terim’in aklına son UEFA şampiyonu Zenit’te forma giyen Fatih Tekke’nin gelmemesini eleştiriyor, nedenini soruyor.. Öyle ki, Terim son Bosna maçında ümit takımdan Batuhan’a forma verdi, ancak Fatih’i aklına dahi getirmedi.. Otoritelerden tepki toplayan bu konuyla ilgili ne Fatih Terim ne de Tekke herhangi bir açıklama yaptı.. Ancak uzaktan gözüken, ikilinin arasında bir problem olduğu.. Terim’i tanıyanlar, bu tip kişisel problemleri Milli Takım’a taşımayacağını biliyor.. Ancak böyle düşünmeyenler de var.. Tekke’ye konan ‘Ay-yıldız ambargosu’nu başka sebeplere bağlıyorlar.. Ve işte o sebebi açıklıyoruz:



6 EYLÜL 2006 VAKASI



TARİH: 6 Eylül 2006.. EURO 2008 elemelerinde Malta ile Frankfurt’ta seyircisiz maç oynuyoruz.. Favoriyiz ama ilk yarı 0-0 bitiyor.. Tekke, Hakan Şükür’le birlikte ilk 11’de.. Allah’ı var, takımda öyle aman aman oynayan hiç kimse yok.. Futbolcular soyunma odasına giriyorlar.. Terim, biraz geç geliyor odaya.. Kolunda o gün Rüştü’nün taktığı kaptanlık pazubandı var.. Yardımcılarından biri Terim’e “Hocam, sana bu kolluk çok yakışıyor.. Biz seni yıllarca bu kollukla seyrettik sahalarda” diyor.. Ve ondan sonra gelişen olayları diyalog halinde sunuyoruz:



- FATİH TEKKE: “Nerde seyrettiniz? Halı sahada mı?” (Tuncay ve Arda başta olmak üzere tüm futbolcular gülüyor.)



- FATİH TERİM: (hiddetlenerek) “Ne dedin sen?”



(Soyunma odasında buz gibi bir hava esiyor.)



- TEKKE: “Bir şey demedim hocam.”



- TERİM: (bu kez bağırarak) “Ne dedin diyorum?”



- TEKKE: “Nerde seyrettiniz, halı sahada mı? dedim hocam.. Ama şaka yapmıştım sadece..”



- TERİM: “Fatih Fatih, öyle bir şaka yap ki, herkes birden gülsün..”



- TEKKE: “Güldüler zaten hocam..”



- TERİM: (Kızgın kızgın bakar..)



- TEKKE: “Ama hocam, bir şaka yaptık olay nereye geldi.. Kusura bakma yanlış bir şey söylediysem..”



- TERİM: “Yok, yok, önemli değil..”



647 GÜNDÜR YOK



BU konuşmadan sonra Terim taktik konuşmasını yapar ve zaten kötü oynayan Tekke’yi kenara alıp Nihat’ı oyuna sokar.. Nitekim Nihat da 55. dakikada ilk golü atar, Malta çözülür, Tümer 77’de 2.yi atar, maç 2-0 biter.. Maçtan sonra SABAH gazetesinde çıkan habere göre ise Tekke kendisine pas atılmadığından, bütün pasların Hakan Şükür’e gittiğinden şikâyet etmektedir.. Peki bundan sonra ne mi olur? Tekke, sonraki 2 maçta (Macaristan ve Moldova) kadroya çağırılır ama sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılır.. 15 Kasım’da 1-1 biten İtalya özel maçında son 7 dakika oyuna alınır.. Ve 7 Şubat 2007’de 1-0 yenildiğimiz Gürcistan maçında 2. yarıda oyuna girer.. Bu, Tekke’nin Terim yönetimindeki son maçı olur.. Aradaki 647 gün içinde Milli Takım’ın oynadığı 26 maçta Tekke’nin esamesi bile okunmaz..



DEDESİ VEFAT ETTİ



BU diyaloğun Tekke’nin ’makasa gelmesinde’ etkili olup olmadığını Milli Takım teknik ekibine sorduk.. Ekipten bir isim olayı doğruladı, ancak Tekke’nin kadroya alınmamasıyla hiç ilgisinin bulunmadığını söyledi.. Hatta ekledi: “Tekke istikrarsız.. Son 2 maçta da oynamadı.. Bu nedenle kadroya giremedi..” Tekke cephesi ise bu iddiaya tepki gösteriyor.. İstatistiklere göre bu sezon Zenit’te 21 maç oynamış, 7 golle takımının en golcü ismi.. Son 2 maçta yer almamasının sebebi ise dedesinin vefatı nedeniyle Trabzon’a gelmesi.. Son bir detay.. Tekke, 14 Mayıs 2008’de Zenit’le UEFA Kupası’nı kaldırdıktan, ilk 11’de oynayıp 2 golün de atağını başlattıktan sonra bile EURO 2008 aday kadrosuna dahil edilmedi.



