Tekkeköy Belediye Başkanı Togar: İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri Tekkeköy'dür

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da gerçekleşen 3. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu\'nda konuşan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, \"İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri Tekkeköy\'dür. Nuh tufanından sonra 3 yerleşim yeri vardı. Bunlardan birisi de Samsun sınırları içerisinde yer alan Tekkeköy\'dür. Yaklaşık 15 uygarlığın yaşadığı ilçemizde bu tarihi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz\" dedi.

Samsun\'un Tekkeköy Belediyesi\'nin ev sahipliğinde dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye\'nin farklı üniversitelerinden 55 akademisyenin katılımlarıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan \'3. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu\' Tekkeköy Belediyesi Kongre Merkezi\'nde başladı.

Sempozyuma destek veren 55 profesöre, katkılarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, \"Önceden dünyada ülkeler birbirleriyle yarışıyordu, şimdi ise şehirler birbirleriyle yarışır hale geldi. Bizler göreve geldikten sonra tarihin doğduğu kent sloganıyla bu yarışa çıktık. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri Tekkeköy\'dür. Nuh tufanından sonra 3 yerleşim yeri vardı. Bunlardan birisi de Türkiye\'nin Samsun İli sınırları içerisinde yer alan Tekkeköy\'dür. Bizler bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tarihi sorumluluğumuz var. Yaklaşık 15 uygarlığın yaşadığı ilçemizde bu tarihi ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Arkeoloji vadisini hem yer yüzüne çıkarmak hem de vatandaşların gezebilecekleri sosyal donatılarla donatılmış bir yer haline getirerek hizmet vermek istiyoruz\" dedi.

ASKERİ BÖLGELER OLDUĞU İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILAMADI

Tekkeköy ve Samsun\'un tarihi ile ilgili açıklama yapan Oxford Üniversitesi Karadeniz Tarih Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gocha Tsetskhladze, \"Karadeniz\'in güney sahilleri ile ilgili bilgilerimiz azdı. Fakat son on yılda çalışmalar artmaya başladı. Karadeniz\'le ilgili 4 yılda bir yaptığımız çalışmalarla ilerlemeler görüyoruz. 2006 yılında Filyos\'ta bir kazı yaptık. Orada çıkan buluntular karadeniz arkeolojisi için çok önemli veriler oldu. Karadeniz\'in güney sahillerinde ilk araştırmalar Sinop\'ta yapıldı. Sonraki kazılarda önemli aşamalar kaydedilemedi. Amisos yani Samsun arkeoloji alanında zengin olmasına rağmen askeri bölgeler olduğu için yeterli çalışmalar yapılamadı. Askeri alanın dışında yapılan gözlemlerde helenistik devire ait surlar ve başka kalıntılar görülüyor. Tekkeköy\'de Amisos\'un bir mıntıkasıdır. Burada da kazılar ve araştırmalar yapılması gerekiyor\" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 3 gün sürecek olan sempozyumun ilk oturumu Prof. Dr. Şevket Dönmez\'in moderatörlüğünde başladı. Programa ayrıca Tekkeköy İlçe Kaymakamı Günay Öztürk, OMÜ Rektör Yardımcısı Mehmet Ali Cengiz, Yrd. Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, Prof. Dr. Sümer Atasoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



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