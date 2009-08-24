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Spor

Tekke kendine geliyor

Fatih Tekke, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golüne imzasını attı.

24 Ağustos 2009 03:00

Rusya'nın Zenit takımında forma giyen Fatih Tekke, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golüne imzasını attı.

Rusya'da sıkıntılı günler geçiren golcü futbolu Fatih Tekke, kendine gelmeye başladı.

Zenit kulübünde yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan ve kısa bir süre önce takıma dönen Fatih, gollerini de atmaya başladı.

Zenit'in geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Nacional Madeira ile oynadığı maçta bir gol atan Fatih Tekke, Rusya Ligi'nde Zenit'in Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmayı da boş geçmedi.

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