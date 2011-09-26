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Tekirova'da orman yangını ANTALYA (A.A)

26 Eylül 2011 15:21

-Tekirova'da orman yangını ANTALYA (A.A) - 26.09.2011 - Antalya'nın Kemer ilçesinin Tekirova beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Tekirova'nın kuzeyindeki kızıl çam alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazözle müdahale edilmeye başlandı. Yangının çıktığı bölgenin engebeli olması nedeniyle yerden söndürme çalışmalarında güçlük çekildiği, bu nedenle Milas, Denizli ve Fethiye'den 2 uçak ve 2 helikopter daha istendiği bildirildi.

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