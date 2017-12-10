Tekirdağspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-1

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

STAT: Namık Kemal

HAKEMLER: Ali Akdeniz (xxx), Faik Polat (xxx), Muhammet Alidoğan Küçük (xxx)

TEKİRDAĞSPOR: Onur Muhammet (xx)- Samet (xx), Taha Bartu (xx), İbrahim (xx) Mücahit (xx), Aykut (xxx), Ünal (xxx), Yunus (xx), Emre (xx) Yasin (xx), Vedat (xx)

KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xx)- Gökhan (xx) Berkay (xx), Alican (xxx), Ahmet Buğrahan (xx), Muhammet (xx) (Dk.87 Yeldar x), Ömer Faruk (xxx), Bilal (xxx), Alper (xx), Hakan (xx), Mehmet (xx)

GOLLER: Dk.24 Vedat (Tekirdağspor), Dk, 89 Yeldar (Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Alper Hamdi, Alican (Karaköprü Belediyespor), Ünal, Mücahit (Tekirdağspor)Tekirdağspor, evinde karşılaştığı Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

16\'ncı dakikada sağ tarafta Aykut\'un düşürülmesine verilen serbest atışı Ünal, ceza alanına gönderdi. Kaleci Fehmi, blokeyle gole fırsat vermedi.

24\'üncü dakikada Vedat, ceza alanı içinde buluştuğu topu sert vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

67\'nci dakikada Onur Muhammed\'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşu dışarı gitti.

89\'uncu Yeldar, sağ taraftan yapılan ortaya dokunup topu filelere gönderdi: 1-1.

90+4\'üncü dakikada Berk\'in sağdan yaptığı ortaya Aykut, dokundu top kalecide kaldı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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