Tekirdağspor-Arsinspor: 0-0

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

STAT: Çorlu General Basri Saran

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi(xx), Süha Adıyaman(xx), Muhammet Oğuzhan Öztaş(xx)

TEKİRDAĞSPOR: Çağan (xx)- Yasin (xx), Samet (xx), Rıza (xx) (Dk.90+4 Berk), Ünal (xx), Samet(x), İbrahim (x), Vedat (xx), Oğuzhan (xx) (Dk.88 Cesur), Emre (xx), Aykut (xx) (Dk.79 Tarkan x)

ARSİNSPOR: Ethem (xx)- Caner (xx), Adem (xx), Mikail (xx) (Dk.85 Ahmet), Mücahit (xx), Miraç(xx), Şefik (x) (Dk.57 Osman xx), Enes (xx), Hami (x), Özgür (x), Recep (x) (Dk.69 Emrah x)

SARI KARTLAR: Yasin (Tekirdağspor), Özgür, Adem, Miraç (Arsinspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Tekirdağspor, sahasının bakımda olması nedeniyle ilk Lig maçını Çorlu İlçesi\'nde oynadığı Arsinspor ile 0-0 berabere kaldı.

18\'nci dakikada Miraç kaleci Çağan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşu az farkla dışarı çıktı.

37\'nci dakikada Enes\'in sol taraftan yaptığı ortada Enes\'in sert vuruşu yakın mesafeden dışarı çıktı.

45\'nci dakikada Oğuzhan\'ın cezası içinden sert vuruşunu kaleci Çağan son anda kornere çeldi.

51\'nci dakikada Tekirdağsporlu Oğuzhan rakip kaleye 25 metre mesafeden sert şutu üstten dışarı gitti.

59\'ncu dakikada Arsinspor\'un sağ kanattan Hami ile geliştirdiği atakta yaptığı ortaya Özgür\'ün vuruşu kale direğinin dibinden dışarı gitti.

Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI