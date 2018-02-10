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Tekirdağspor - Payasspor: 2-2

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA) STAT: Namık Kemal HAKEMLER:  Ahmet Turan Timuroğlu(xxx), Selman Timur(xxx), Oğur Aydoğdu(xxx) TEKİRDAĞSPOR: Onur (xx) - Mücahit (xx)(Dk

10 Şubat 2018 20:26

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)

STAT: Namık Kemal
HAKEMLER:  Ahmet Turan Timuroğlu(xxx), Selman Timur(xxx), Oğur Aydoğdu(xxx)
TEKİRDAĞSPOR: Onur (xx) - Mücahit (xx)(Dk. 65 Tarkan (xx), Emre (xx), Yunus (xx) Cihan (xx)(Dk46 İbrahim Can xx), Muhammed (xx)(Dk.83 Mert), Rıza (xx), Mert (xx),Emre (xx), Nurullah (xx), Vedat (xxx) 
PAYASSPOR: Fatih (xxx) - Onur (xx), Gökhan (xxx), Koray (xx)(Dk.84 Deniz), Abdulsamet (xx) Çetin (x), Ömer (xx)(Dk.62 Zeki xx), İhsan (xx), Hasan (xx)(Dk.72 Murat Can x), Tavfik (xx), Fatih (xxx), 
GOLLER: Dk.44 Yunus, Dk. 57 Mert (Tekirdağspor), Dk. 26 Onur, Dk. 38 Gökhan (Payasspor)
SARI KARTLAR: Emre (Tekirdağspor), Çetin (Payasspor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü grup karşılaşmasında Tekirdağspor, evinde Payasspor ile  2-2 berabere kaldı.
26\'ncı dakikada Payasspor\'da kazanılan faulü kullanan Koray\'ın ortasında Onur\'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1
38\'inci dakikada Fatih\'in pasıyla ceza alanı içinde buluşan Gökhan, sert vurup topu ağlara gönderdi: 0-2
44\'üncü dakikada Tekirdağspor\'un ceza alanı dışında kazandığı serbest vuruşta Yunus, topu direkt filelere gönderdi: 1-2.
57\'inci dakikada Rıza\'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta, ceza alanı içinde topa son dokunan Mert, ağlarla buluşturdu: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

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