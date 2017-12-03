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Spor

Tekirdağspor - Osmaniyespor: 0-1

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)- STAT: Namık Kemal HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xxx), Metin Cebeci (xxx), Ünal Doğru (xxx)

03 Aralık 2017 19:26

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)-

STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Cihat Çelikdağ (xxx), Metin Cebeci (xxx), Ünal Doğru (xxx).
TEKİRDAĞSPOR: Onur (xx)- Samet (xx), İbrahim Can (xx)(Dk.89 Oğuzhan x), Cesur (xx)(Dk.74 Muhammed x), Emre (xx), Mert (xx)(Dk.59 Ünsal xx), Yunus (xx), Nurullah (xx), Mücahit (xx), Aykut (xx), Vedat (xx).
OSMANİYESPOR: Ahmet Önal (xx)- İlyas (xx), Bilal (xx), Salih (xx), Ahmet Çenet (xx), Rıdvan (xx)(Dk.79 Alperen xx), Soner (xx)(Dk.87 Kadir x), Burak (xx), Ozan (xx), Emrah (xx), Süleyman (xxx)(Dk.85 Selim x).
GOLLER: Dk.45 Süleyman (Osmaniyespor).
SARI KARTLAR: Mücahit, Nurullah, Aykut, Yunus (Tekirdağspor), Ozan, Cihat (Osmaniyespor).

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Osmaniyespor\'a 1-0 yenildi.

10\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Yunus, topu rakip kaleye göndermek istediği sırada araya savunma oyuncuları girdi.
25\'inci dakikada Rıdvan\'ın ceza sahasına kadar girerek vurduğu şut, savunma oyuncularından döndü.
28\'inci dakikada Samet’in ceza alanına gönderdiği ortaya Aykut, kafayı vurdu. Mutlak gölü kaleci Ahmet uzanarak çıkardı.
40\'ıncı dakikada Aykut, hatalı geri pasında ceza alanı önünde topla buluştu. Aykut\'un şutunu kaleci sağ tarafa uzanarak önledi.
45\'inci dakikada Süleyman, takımını öne geçiren golü attı: 0-1.
61\'inci dakikada İbrahim Can ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. İbrahim\'in şutunu son anda kaleci çıkardı.
65\'inci dakika Aykut’un sağ kanattan getirerek vurduğu şut az farkla dışarı çıktı.
90\'ıncı dakikada Ünal’ın serbest vuruştaki şutu Osmaniyespor barajına çarptı. Yunus’un kafayla tamamladığı pozisyonda Osmaniyespor defansı topu çizgiden çıkardı.

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