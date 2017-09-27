Tekirdağspor - Çorum Belediyespor: 1-3

Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
STAT: Çorlu General Basri Saran
HAKEMLER: Burak Özcan (xxx), Aydın Karsavuran (xxx), Hüseyin Can (xxx).
TEKİRDAĞSPOR: Çağan (x)- Samet (x), Emre (xx), Yasin (x), Burak (x), İbrahim (xx), Aykut (xx)(Dk.75 Aykut xx), Ünal (xx), Rıza (xx)(Dk.43 Berk xx), Mücahit (xx)(Dk.43 Oğuzhan (xx), Vedat (xx).
ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan (xx)- Mehmet (xxx), Abdullah (xx), Akın (xx)(Dk.55 Erhan xx), Tevfik (xxx), Emre (xx)(Dk.75 Özgür xx), Mert (xx), Doğan (xxx), Yasin (xxx)(Dk.71 Muhammed xx), Salim (xx), Abuzer (xx),
GOLLER: Dk.79 Muhammed Ceylan (Tekirdağspor), Dk.4 Burak Aydın (K.K.)(Tekirdağspor), Dk.19 Doğan, Dk.39 Yasin (Çorum Belediyespor).
SARI KARTLAR: Yasin (Çorum Belediyespor),
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü grup mücadelesinde Tekirdağspor evinde konuk ettiği Çorum Belediyespor\'a 3-1 yenildi.
2\'nci dakika ani atakta ceza sahasında topla buluşan Doğan\'ın vole vuruşu üst direğe çarparak geri döndü. Topu savunma oyunları uzaklaştırdı.
4\'üncü dakikada Yasin’in ortasında, Burak\'ın ters vuruşuyla top ağlara gitti: 0-1
10\'uncu dakikada Mücahit\'in sol kanattan yaptığı ortada topu iyi takip eden Emre’nin vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
12\'nci dakikada Mücahit\'in sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden İbrahim’in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
19\'uncu dakikada sol kanattan Akın\'ın kullandığı korner atışında topla buluşan Doğan, topu ağlara gönderdi: 0-3
45\'inci dakikada Abuzer ceza sahasına girer girmez topa sert vurdu. Kaleci Çağan topu güçlükle uzaklaştırdı.
50\'nci dakikada Oğuzhan ceza sahası içinde topa sert vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
60\'ncı dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğan’ın vuruşunda kaleci Çağan topu son anda kornere çeldi.
79\'uncu dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Muhammet\'in sert vuruşunda top kaleci Sercan’ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-3
84\'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortayı iyi takip eden Oğuzhan’ın vuruşu auta çıktı.
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