"Tekirdağ'daki Maviş İplik'te e-devlet şifresini vermeyenler işten atılıyor" iddiası

Kendilerinden e-devlet şifrelerinin istendiğini ve vermeyenlerin işten atıldığını iddia eden Tekirdağ'daki Maviş İplik işçileri, baskıların sona ermesini istiyor.

Evrensel gazetesine mektup yazan işçiler, "Bu baskılara ne zaman dur denilecek merakla bekliyoruz" ifadesini kullanıyor.

Mektupta yer alan ifadeler şöyle:

Emekçilerimizin kaderi hep ezilmek mi? Buna dur diyecek kimse yok mu?

Her gün yeni bir haber duyuyoruz ya da yaşıyoruz. Bunlardan biri de Maviş İplik’te yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

Tekirdağ ili Ergene ilçesine bağlı E5 Karayolu üzerinde Misinli kavşağında kurulu bulunan ve 370 kişinin çalıştığı Maviş İplik fabrikasında herkesten yasal olmadığı, ne maksatla kullanılacağı açıklanmadan e-devlet şifresi isteniyor. Vermeyenler işten atılıyor. Bunu da yüzsüzce Fabrika Müdürü Mustafa Şahin tarafından altına imza atılarak ilan panosuna asılarak yapıyorlar.

CHP Milletvekilimiz Sayın Turabi Kayan bu konuyu soru önergesi olarak Meclise taşıdı. Fakat bu baskı devam ediyor. Şifresini vermeyen işçiler işten atılmaya devam ediyor.

Bu baskılara ne zaman dur denilecek merakla bekliyoruz.