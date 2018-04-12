Tekirdağ'daki fuhuş operasyonuna 6 tutuklama

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6\'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 ay önce insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etttiği belirlenen kişileri takibe alan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K., A.K., Ç.U., O.M., E.G., T.E. ve U.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan 1 ruhsatsız av tüfeği ve bin lira paraya da el konuldu.

Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklanarak cezaevine konulurken, O.M. serbest bırakıldı.



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