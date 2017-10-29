Tekirdağ'da 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı 

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ polisi, aranan kişilere yönelik denetimlerinde 16 şüpheliyi yakalarken, şüphelilerden A.S.\'nin \'cinayet\' suçundan 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirledi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kapaklı Asayiş Grup Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il genelinde denetim yaptı. Kontrolde, yakalama kararı bulunan 16 şüpheli, derdest edildi. Yapılan incelemede, çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheli arasında yer alan A.S.\'nin \'cinayet\' suçlamasıyla 45 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.