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Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 ölü, 9 yaralı

İstanbul-Tekirdağ yolunda orta refüjü aşarak karşı şeride geçen bir araç, kazaya sebep oldu

14 Haziran 2015 01:29

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi'ne bağlı Sultanköy Mahallesi’nde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

İstanbul-Tekirdağ karayolu Sultanköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, 34 LK 5508 plakalı otomobil, İstanbul’a seyir halindeyken, Sultanköy kavşağına geldiğinde iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçip araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada sürücüleri henüz tespit edilemeyen 34 LK 5508 plakalı otomobilin yanı sıra, 34 KV 0287, 34 DS 8783, 34 DP 4810, 34 LA 3656 ve 34 ZK 5508 plakalı araçlar büyük hasar gördü.

Birçok kişinin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı kazada, araçlarından fırlayan 3 kadın hayatını kaybetti. Kazada 4’ü ağır olmak üzere 9 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen çok sayıda ambulansla yaralılar çevre hastanelere götürdü. Yaralılar hastanelerde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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