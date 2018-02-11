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Tekirdağ'da 'Zeytin Dalı'na motosikletli destek

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRKİYE Motosiklet Platformu Tekirdağ üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için 200 motosikletle 'destek sürüşü' yaparak, 'Mehmetçiklerimizin yanındayız' mesajı verdi

11 Şubat 2018 20:52

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRKİYE Motosiklet Platformu Tekirdağ üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için 200 motosikletle \'destek sürüşü\' yaparak, \'Mehmetçiklerimizin yanındayız\' mesajı verdi.
Türkiye Motosiklet Platformu Tekirdağ üyesi yaklaşık 200 kişi motosikletleriyle Tekirdağ Valiliği karşısındaki Tuğlalı Park\'ta bir araya geldi. Afrin\'de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için toplanan motosikletçiler adına konuşan Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı Kadir Yenipazarlı, teröristlere geçit verilmeyeceğini ifade ederek, şöyle dedi:
\"Türkiye Motosiklet Platformu olarak ülkemizin öncelikle güvenliği sonrasında da hak ve menfaatleri doğrultusunda Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında ve destekçisiyiz. Bugüne kadar ülkemize zarar vermeye çalışan teröristlere şimdiye kadar nasıl geçit verilmediyse bugünden sonrada aynı kararlılıkla geçit verilmeyecektir. Maalesef her savaş veya çatışma üzüntüleri de beraberinde getirmektedir. Ancak vatan uğrunda verilen her şehit, bu kutsal vatanın yücelmesinde bir nişandır. Zeytin Dalı Harekat’ında başından beri verdiğimiz sivil ve asker bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor. Kederli ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Mekanları cennet olsun. Vatan, millet ve bayrak uğrunda hayatını feda eden tüm şehitlerimiz her zaman Yüce Türk milletinin kalbinde yaşayacaktır. Türkiye Motosiklet Platformu olarak bizler şehitlerimizi unutmayacak, unutturmayacağız.\"
Açıklamanın ardından toplanan motosikletliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin kontrolünde siren ve kornalar çalarak Tekirdağ turuyla \'destek sürüşü\' yaptı.

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