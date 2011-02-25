-TEKİRDAĞ'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 5 ÖLÜ TEKİRDAĞ (A.A) - 25.02.2011 - Tekirdağ'da, Atina-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tekirdağ-Malkara yolunun 25. kilometresinde, Atina-İstanbul seferini yapmakta olan Saadettin Sekmen'in kullandığı 34 BK 1866 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada Solakidis Minos, Moysidis Arkmdros, Mitakidis Fofor, Mariradz Sorfra ile Yaşar Demirer hayatını kaybetti. Yaralanan ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirilen sürücü Sekmen, yardımcısı Katip Demiz ile 3 kişi Tekirdağ ve Malkara devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 5 saat trafiğe kapanan karayolunda araç kuyruğu oluştu.