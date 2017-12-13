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Tekirdağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek istenen çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

13 Aralık 2017 18:58

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek istenen çok sayıda kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kumbağ Jandarma Karakolu ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki satışlarının önüne geçmek için yaptıkları çalışmada, merkez Süleymanpaşa ilçesinin Kumbağ Mahallesi\'nde bir evde kaçak içkilerin bulunduğunu belirledi. Jandarma, E.O.\'ya ait ev, evin eklentileri ve otomobilinde yaptığı aramada, tamamı sahte bandrollü olduğu belirlenen 680 şişe şarap, 300 şişe bira, 80 şişe rakı, 65 şişe viski, 400 enerji içeceği ve 210 adet kapüşon ile bir adet av tüfeği, tüfeğe ait fişekler ele geçirdi.
Kaçak içkilerin yılbaşı öncesinde piyasa sürülmek istendiği belirtildi. Jandarma kaçak içkilere el koyarken, gözaltına alınan ev sahibi E.O. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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