Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu\'nun Hıdırağa Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda \'fişek\' olarak nitelendirilen 50 kokain, 55 \'fişek\' eroin, 220 uyuşturucu hap, 350 gram esrar, uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 1000 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

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