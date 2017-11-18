T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

18 Kasım 2017 17:05

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkez Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu\'nun Hıdırağa Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda \'fişek\' olarak nitelendirilen 50 kokain, 55 \'fişek\' eroin, 220 uyuşturucu hap, 350 gram esrar, uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 1000 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞDHA TEKİRDAĞTekirdağEmniyet MüdürlüğüSüleymanpaşaAydoğdu MahallesiHıdırağa MahallesiOperasyonlardaGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24