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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin durdurduğu bir otomobilde 197 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

22 Nisan 2018 19:14

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da polisin durdurduğu bir otomobilde 197 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgi üzerine harekete geçti. Malkara yolu üzerinde uygulama noktası kuran polis ekipleri plakası belirlenen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 197 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.Ş., \'uyuşturucu madde ticareti\' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

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