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Tekirdağ'da terör propagandasına 8 gözaltı

Ruhan YALICIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımlarda bulunup, terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı

15 Şubat 2018 17:30

Ruhan YALICIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımlarda bulunup, terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın koordinesinde 10 kişinin sosyal medya hesaplarından, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili paylaşımlarda bulunup, PKK/YPG terör örgütü propagandası yaptıklarını belirledi. Polis, bugün şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi, F.Ç., O.H., D.K., R.S., Y.K., E.G., S.A. ve A.Ö.\'yü gözaltına aldı. 
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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